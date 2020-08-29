شكرا لقرائتكم موسكو تقيل رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقالت روسيا يوم الجمعة يوري جانوس رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات من منصبه في خطوة ربما تؤدي إلى مزيد من توتر العلاقات بين البلاد والهيئات الرياضية العالمية.

ويأتي قرار الطرد بعد اتهام اللجنة الأولمبية الروسية لجانوس بالمسؤولية عن تجاوزات مالية خطيرة بينما ينفي المسؤول المقال التهم.