شكرا لقرائتكم تشيلسي يعلن تعاقده مع تياغو سيلفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوفه، وتعاقد اليوم الجمعة مع المدافع البرازيلي تياغو سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وينضم تياغو سيلفا "35 عاما" إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر، وقد وقع معه عقدا لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد لعام آخر.
وقال سيلفا في بيان نشره تشيلسي بموقعه على الإنترنت: يسعدني أن أكون جزءا من الفريق الذي يقوده المدير الفني فرانك لامبارد في الموسم المقبل، وجئت هنا من أجل المنافسة على الألقاب.
وكان تشيلسي قد أنفق نحو 50 مليون جنيه إسترليني (66.45 مليون دولار) لضم المدافع بن تشيلويل من ليستر سيتي و45 مليون إسترليني لضم المهاجم تيمو فيرنر من لايبزيغ الألماني و33.3 مليون إسترليني لضم المهاجم حكيم زيياش من أياكس الهولندي.
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