موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في كأس الدرع الخيرية.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يصطدم ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي بأرسنال بطل الكأس في مباراة كأس الدرع الخيرية، التي تقام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن في غياب الجماهير بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وعادةً ما تكون مباراة الدرع الخيرية بمثابة رفع الستار عن موسم الدوري الإنجليزي الجديد، حيث يتم ذلك قبل أسابيع فقط من بداية البريميرليج.

وهزم الجانرز تشيلسي 2-1 في نهائي كأس إنجلترا في 1 أغسطس بعد أن تأخر في البداية 1-0 بفضل هدف كريستيان بوليسيتش، وسجل بيير إيميريك أوباميانج ثنائية ليمنح فريقه الفوز.

وأنهى ليفربول الموسم المنصرم في المركز الأول للمرة الأولى منذ 1990 بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي.

ليفربول فاز 15 مرة بالدرع الخيرية، وفاز باللقب آخر مرة في عام 2006 بفوزه 2-1 على كارديف على ملعب الألفية، كما يتعادل آرسنال مع الريدز بحصوله على 15 لقباً من البطولة.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ويليامز – جوميز – فان دايك – روبيرتسون.

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خط الوسط: فابينيو – فينالدوم – جونز.

خط الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينيو.

تشكيل آرسنال المتوقع:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ساليبا – لويز – تييرني – سيدريك.

حط الوسط: ويلوك – تشاكا – ساكا.

الهجوم: ويليان – نكيتياه – أوباميانح.

القناة الناقلة:

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق علي محمد علي.