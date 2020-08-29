ترتيب الدوري قبل مواجهة الأهلي والمصري الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير العاشقة للدورى المصرى مواجهة الأهلى والمصري البورسعيدى فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة ومواصلة رحلة حصد لقب الدورى وتجاوز الإخفاق في مباراة القمة أمام الزمالك السبت الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورغم أن الأهلى فاز الجولة الماضية على الجونة بهدف +90 سجله البديل مروان محسن، إلا أن لاعبى الفريق يطمحون فى مواصلة التربع على عرش صدارة الترتيب.
ويعتلى الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 59 نقطة، يليه بيراميدز فى المركز الثانى 42 نقطة ثم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة أيضا، فيما يحل المقاولون العرب فى المركز الرابع برصيد 40 نقطة، ثم الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 31 نقطة، وبعده إنبى فى المركز السادس برصيد 30 نقطة، ثم سموحة فى المركز السابع برصيد 28 نقطة والإسماعيلى ثامنا بـ 27 نقطة .
أما حرس الحدود فيحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة يليه الإنتاج الحربى في المركز العاشر برصيد 24 نقطة ثم مصر المقاصة فى المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة وبعده وادى دجلة فى المركز الـ 12 برصيد 23 نقطة ثم أسوان فى المركز الـ 13 برصيد 23 نقطة .
ويأتى طلائع الجيش فى المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة ثم المصرى فى المركز الـ 15 برصيد 21 نقطة ومن بعده الجونة فى المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة ثم نادى مصر فى الـ 17 برصيد 17 نقطة و أخيرا طنطا فى المركز الأخير برصيد 16 نقطة .
ترتيب الدورى المصرى
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