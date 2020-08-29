شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يهزم المصرى بثلاثية نظيفة فى الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الأهلى ضيفًا على المصرى البورسعيدى فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، بالجولة الـ23 من مسابقة الدورى الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 59 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاءً وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة، وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما سجل لاعبوه 54 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم فى المسابقة.

وفى المقابل، يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 21 نقطة، جمعها من 19 مباراة حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

انتهت المواجهة الأخيرة بين المصرى والأهلى بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد فى الدور الأول لدورى هذا الموسم والتى أقيمت باستاد المكس فى 14 فبراير 2020، سجل ثلاثية الأهلى على معلول وجونيور أجاى ومحمود كهربا.

وحرص المدرب السويسرى للأهلى على تحفيز لاعبيه الأيام الماضية بعدما كشفت مباراة الجونة عن تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين وتحديداً أجاى والسولية وقفشة ومعلول باعتبارهم من القوة الضاربة ولابد من استعادة مستواهم حتى يواصل الفريق صحوته ويحصد لقب الدورى ثم ينافس على لقب أفريقيا.

ورغم الظروف الصعبة ورفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة الليلة إلا أن طارق العشرى حاول تهيئة لاعبيه جيداً لمواجهة الأهلى وتحدث معهم عن أهمية تقديم عرض قوى أمام حامل لقب الدورى لاسيما أن التعادل أو الفوز الليلة سيُعيد الفريق البورسعيدى إلى الطريق الصحيح فى بطولة الدورى.

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