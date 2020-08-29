شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يعود لتدريبات الزمالك بعد مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، من العودة إلى تدريبات الفريق الأبيض عقب مواجهة إنبى التى تقام فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

ويخضع مصطفى فتحى، خلال الوقت الحالى، لبرنامج تأهيلى فى أحد المراكز المتخصصة من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل العودة للتدريبات البيضاء بعدما ابتعد عن مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل العودة للمشاركة فى المران الجماعى ومباريات الفريق.

وبذلك سيواصل مصطفى فتحى الغياب عن الزمالك أمام إنبى، على أن يعود عقب مباراة الفريق الأبيض مع نظيره البترولى، ويحتل أبناء ميت عقبة المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.