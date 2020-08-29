الامارات | "ناكي فلايت".. كرة الموسم الجديد 2020-2021

شكرا لقرائتكم خبر عن "ناكي فلايت".. كرة الموسم الجديد 2020-2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية لموسم 2020-2021 استخدام كرة (نايكي فلايت) الجديدة، والتي تم تصنيعها بعد نتيجة 8 سنوات من البحوث المستمرة في مختبرات نايكي حول ديناميكية تحليق الكرة، وشارك في اختبارها 800 رياضيا قاموا بتجربة 68 نموذجا مختلفا.

وقالت رابطة المحترفين في بيان صحافي اليوم أن (نايكي فلايت الجديدة) تتكون من أربعة أسطح متصلة ببعضها بدلا عن 12 سطحا، مما يقلل عدد نقاط الالتقاء ويسهل تسديد الكرة من أي جهة، وتضمن نفس الأداء سواء في الأجواء الممطرة او الجافة مع تقنية ACC.

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