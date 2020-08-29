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الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لإنبي بمشاركة «شيكابالا» و«عاشور»

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة إنبي المرتقبة، المقرر لها غدًا الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الممتاز.

وخاض الفريق تدريبه لمدة 45 دقيقة، بعدما فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أن يكون التدريب خفيفًا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

وشهد التدريب مشاركة محمود عبدالرازق «شيكابالا» وإمام عاشور، في ظل اقتراب عودة الثنائي للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة مع اقتراب انتهاء عقوبة إيقاف الثنائي، حيث يتبقى لـ«شيكابالا» مباراة في الإيقاف في حين يتبقى ثلاث مباريات لإمام عاشور.

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