الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لإنبي بمشاركة «شيكابالا» و«عاشور»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة إنبي المرتقبة، المقرر لها غدًا الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وخاض الفريق تدريبه لمدة 45 دقيقة، بعدما فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أن يكون التدريب خفيفًا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة.
وشهد التدريب مشاركة محمود عبدالرازق «شيكابالا» وإمام عاشور، في ظل اقتراب عودة الثنائي للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة مع اقتراب انتهاء عقوبة إيقاف الثنائي، حيث يتبقى لـ«شيكابالا» مباراة في الإيقاف في حين يتبقى ثلاث مباريات لإمام عاشور.
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