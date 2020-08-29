شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدوري تنقلب على الجبلاية بسبب «التحليل السريع» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من التخبط والارتباك داخل أندية الدوري الممتاز بعد قيام اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتغيير البرتوكول الطبي المعتمد من وزارة الرياضة للكشف عن فيروس كورونا من خلال المسحات الطبية، واستبداله بـ«التحليل السريع» الذي اعترضت عليه الأندية بشكل رسمي.
وتسبب تمسك اللجنة الخماسية واللجنة الطبية بالجبلاية بالاعتماد على نتائج التحليل السريع بدلا من المسحات في انقلاب الأندية على اتحاد الكرة والمطالبة بالعودة مرة ثانية للمسحات.
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