شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحيل خطاب نادي مدينة نصر بشأن «الشحات» إلى الشؤون القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحال النادي الأهلى الخطاب، الذي أرسله نادي مدينة نصر من أجل الحصول على حقوق رعاية اللاعب حسين الشحات بعدما انتقل إلى صفوف القلعة الحمراء قادمًا من فريق العين الإماراتي في يناير 2019، إلى لجنة الشؤون القانونية بالنادى لدراسته والرد عليه .

وطلب نادي مدينة نصر الحصول على 3% من حق رعاية حسين الشحات، والذي لعب في صفوفه بداية من موسم (2003- 2004) وحتى موسم (2011- 2012).

ولعب حسين الشحات في صفوف نادى مدينة نصر لمدة تقترب من عشر سنوات قبل أن يرحل لصفوف الشرقية للدخان في عمر 19 عامًا ومنه إلى مصر المقاصة في 2014 ثم العين الإماراتي في 2018 قبل أن يستقر رسميًا في صفوف الأهلي.

وسادت حالة من الغضب داخل النادي بسبب حق الرعاية الجديد للاعب، وقامت إدارة النادي بتحويل الخطاب إلى الشؤون القانونية لدراستة والرد عليه حيث تخضع ميزانية وأموال النادي لمراقبة وزارة الشباب والرياضة.

وسبق للأهلي أن دفع مليون و160 الف جنية حق رعاية «الشحات» إلى نادى الشرقية للدخان .

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