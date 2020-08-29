شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يطلق استراتيجية لتطوير الكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن إطلاق استراتيجية لتطوير كرة القدم في القارة ورسم صورة جديدة لمستقبل كرة القدم النسائية.

وأعلن الكاف في بيان رسمى أن الخطة التي تمتد في الفترة ما بين 2020 و2023، تم وضعها أخذا في الاعتبار لخصوصيات القارة، وفي التزام تام بتطوير الكرة النسائية والوصول بها لمستويات جديدة.

وتابع البيان أن الاستراتيجية التي تحمل شعار «حان الوقت»، تعد بمثابة الهوية الجديدة للكرة النسائية، وستكون بمثابة المرجع من أجل نشر وتطوير اللعبة عبر القارة، والدليل لتحقيق النجاح للاتحادات الأعضاء وبقية الشركاء أصحاب المصلحة.

وتقوم الاستراتيجية الجديدة على خمس أولويات هي التطوير، المسابقات، التسويق والترويج للعبة، الاحترافية والقيادة، والأثر الاجتماعي.

ونقل البيان عن الملغاشي أحمد احمد رئيس الكاف قوله: اليوم يعد يوما تاريخيا للكرة النسائية في إفريقيا. إطلاق استراتيجية الكاف للكرة النسائية يتماشى مع التزامنا بمنح الأمل للشباب في كافة أنحاء القارة وكذلك بتطوير الكرة النسائية على كل المستويات. الاستراتيجية ترسم خريطة طريق واضحة وإجراءات محددة ستحدث ثورة في الكرة النسائية.

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