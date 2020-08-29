شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضغط على «الطويلة» لحل أزمة بنود عقد كريم فؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكثف لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي، من مفاوضاتها مع نادى النجوم للوصول إلى صيغة تفاهم بشأن طلب الأهلي التعاقد مع كريم فؤاد، بعد الخلاف الأخير بين الناديين على الشرط الذي حدده محمد الطويلة باضافة بند الحصول على نسبة 20 % في حالة بيعه، وهو ما يعترض عليه الأهلي.

وكان نادى النجوم قد حدد 20 مليون جنية للموافقة على رحيل اللاعب، وضغطت إدارة الأهلى خلال الفترة الماضية لتخفيض المبلغ، قبل أن يطلب رئيس نادى النجوم بإضافة بند الـ20 % في حالة بيعه لنادى آخر.

وينتظر أن تعقد لجنة التعاقدات بالاهلى جلسة مفاوضات جديدة مع «الطويلة» خلال الفترة المقبلة لتقريب وجهات النظر بخصوص شروط العقد لاتمام الصفقة.