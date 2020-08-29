شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحذر «أزارو» من التأخر في العودة من المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي المغربى وليد أزارو من التأخر في العودة من المغرب منتصف سبتمبر المقبل، لتجهيزه للموسم الجديد، بعدما استقر الرأي على استمراره لحاجة الفريق إلى جهوده.

وأبلغ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، اللاعب بالموعد وحذره من التأخير حتى يتجنب العقوبات المالية، كما طالبه بتنفيذ البرنامج التدريبي البدني الذي وضعه الجهاز الفني للاعب للحفاظ على لياقتة البدنية قبل عودته للفريق.

ويخوض الأهلى مواجهة قوية، اليوم، السبت، أمام المصرى على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ23 لبطولة الدورى الممتاز.