شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعد وزير الرياضة بإنشاء فرع أكتوبر خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، بافتتاح فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر خلال عام من الآن.

وأكد «منصور»، خلال جلسة جمعته بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على هامش افتتاح عدد من المشروعات في النادي، أمس الجمعة، أنه انتهى من تدبير كافة المبالغ التي يحتاجها تدشين الفرع الجديد.

وأشار «منصور» إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها أمس لن تكون الأخيرة في فرع النادي بميت عقبة.