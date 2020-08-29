شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالمصري يكشف راتب «السقا»: النادي لم يقصر معه ليستقيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصدر مطلع داخل النادي المصري إن ناديه لم يقصر مع عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي في النادي، في أي شيء حتي يتقدم باستقالته.

وأضاف المصدر أن «السقا» كان يتقاضى راتبًا شهريًا في المصري، قدره 200 ألف جنيه، وهو مبلغ لا يتقاضاه مديرين فنيين في أندية كبيرة بالدوري.

وأعلن «السقا»، عبر بعض المواقع، استقالته من منصبه كمدير رياضي للنادي المصري، اعتراضًا على بعض الأوضاع.