شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة المصري: عبد الظاهر السقا لم يخطرنا باستقالته حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي، لم يتقدم باستقالته لمجلس الإدارة حتى الآن.

وأشار «هاشم» إلى أن مجلس إدارة ناديه فوجئ بالأخبار المتناثرة عبر المواقع، والتي تشير لاستقالة «السقا» من منصبه.

وأضاف: «كنت أتمني من السقا إذا أراد أن يستقيل فعلًا من منصبه أن يتقدم بها عبر القنوات الرسمية وليس من خلال المواقع والصحف».