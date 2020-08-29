شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي يقترب من العودة لتدريبات الزمالك بعدة نهاية برنامج التأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مصطفى فتحى، جناح الزمالك، من العودة لتدريبات فريقه عقب مواجهة إنبى، التى ستقام فى الثامنة والنصف من مساء غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة الدولى.

ويسعى الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط هامة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

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ويخضع مصطفى فتحى خلال الوقت الحالى، لبرنامج تأهيلى فى أحد المراكز المتخصصة من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل العودة للتدريبات البيضاء بعدما ابتعد عن مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل العودة للمشاركة فى المران الجماعى ومباريات الفريق.

وبذلك سيواصل مصطفى فتحى الغياب عن الزمالك أمام إنبى، على أن يعود عقب مباراة الفريق الأبيض مع نظيره البترولى، ويحتل أبناء ميت عقبة المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.