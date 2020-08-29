شكرا لقرائتكم استبعاد صبري وسليمان من حسابات إنبي أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، الثنائى صلاح سليمان ورامى صبرى من حساباته فى مواجهة الزمالك، التى ستقام فى الثامنة والنصف من مساء غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة الدولى.

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ويتطلع الزمالك إلى تعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط هامة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

ويأتى استبعاد طولان لرامى صبرى من مباراة الزمالك نظرا لتعرضه لإصابة وسيبحث المدير الفنى للفريق البترولى عن تعويضه بالدفع بأسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى إلى جانب إبراهيم يحيى فى قلب خط الدفاع، خاصة أن صلاح سليمان مدافع الفريق البترولى سيغيب هو الأخرعن المواجهة خاصة أنه عاد اليوم السبت، إلى تدريبات الفريق البترولى بعد تعافيه من إصابة السمانة التى أبعدته عن الفريق فى الفترة الأخيرة إلا أن عدم اكتمال جاهزيته فنيا وبدنيا أدى إلى استبعاده من حسابات طولان.