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شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاهلي والمصري اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
موعد مباراة الاهلي والمصري اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري
يخوض فريق النادي الأهلي مباراة قوية في الثامنة والنصف من مساء اليوم، السبت، حينما يلتقي مع المصري باستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز، ويرغب المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدوري وتجاوز "محنة" الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف ورغم أن الأهلي فاز في الجولة الماضية على الجونة بهدف +90 سجله البديل مروان محسن إلا أن "كتيبة" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترغب في العودة من جديد للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ استئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.
موعد مباراة الاهلي والمصري اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري
المصري والأهلي
موعد مباراة الاهلي والمصري اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري
موعد مباراة المصري ضد الأهلي والقنوات الناقلة
وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة المصري ضد الأهلي مساء اليوم من أرض الملعب مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.
المصري والأهلي
موعد مباراة الاهلي والمصري اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري
ويرغب فريق المصري في تقديم عرض قوي أمام الأهلي الليلة ورغم نتائج الفريق البورسعيدي المتواضعة الفترة الأخيرة والتى ظهر فيها تأثر الفريق الواضح بجائحة كورونا التى ضربت عدد كبير من عناصر الفريق وتسببت في عدم خوض المصري أكثر من مباراة إلا أن كتيبة طارق العشري المدير الفني للمصري ترغب في التألق أمام الأهلي خاصة وأن مبارايات الفريقين دائماً ما تتسم بالقوة والمنافسة بعيداً عن وضعهما في بطولة الدوري أو الظروف المُحيطة فاللاعبون يتنافسون في أرضية الملعب من أجل تقديم أفضل ما لديهم.
موعد مباراة المصري ضد الأهلي اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري
ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثاني برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة بيراميدز ليبقي في المركز الثاني ويأتي بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول ، الخميس، بهدفين لهدف ، فيما يدخل المصري اللقاء وفي جعبته 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر وهو مركز لا يليق بالتأكيد بفريق المصري وتاريخه ولاعبيه.
المصري والاهلي
موعد مباراة المصري ضد الأهلي اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري
أوراق الأهلي في مباراة الليلة ليست جديدة وهي معروفة للجميع فالفريق يعتمد على مهاجمه السنغالي آليو بادجي وعلى معلول وأجاي وقفشة والسولية وحمدي فتحي ومعهم مروان محسن صاحب هدف الإنقاذ أمام الجونة ويستعيد للفريق وليد سليمان الذي غاب عن لقاء الجونة للأصابة فيما يفقد الأحمر في مباراة الليلة ، كلاً من آليو ديانج وأحمد فتحي للأصابة ومحمود متولي وحسين الشحات ومحمد محمود للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للأيقاف نتيجة أحداث مباراة السوبر.
الأهلي والمصري
موعد مباراة المصري ضد الأهلي اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري
وحرص المدرب السويسري للأهلي على تحفيز لاعبيه الأيام الماضية بعدما كشفت مباراة الجونة عن تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين وتحديداً أجاي والسولية وقفشة ومعلول بإعتبارهم من القوة الضاربة ولابد من إستعادة مستواهم حتى يواصل الفريق صحوته ويحصد لقب الدوري ثم ينافس على لقب أفريقيا.
موعد مباراة المصري ضد الأهلي اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري
المصري والأهلي
ورغم الظروف الصعبة ورفض إتحاد الكرة تأجيل مباراة الليلة إلا أن طارق العشري حاول تهيئة لاعبيه جيداً لمواجهة الاهلي وتحدث معهم عن أهمية تقديم عرض قوي أمام حامل لقب الدوري لاسيما وأن التعادل أو الفوز الليلة سيُعيد الفريق البورسعيدي إلى الطريق الصحيح في بطولة الدوري.
موعد مباراة المصري ضد الأهلي اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري
ويتطلع طارق العشري الذي يعرف كيف يُجيد التعامل مع الفرق الكبرى لأستغلال أخطاء فريق الاهلي التى ظهرت بوضوح في الخط الخلفي حينما يواجه الأهلي لاعبين يتميّزون بالسرعة وهو ما كشفته مباريات الأحمر الأخيرة ويحاول العشري استغلاله لتحقيق نتيجة جيدة.
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهلي
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهلي حيث واصل الأهلى تصدره لـ جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة يليه بيراميدز برصيد 42 نقطة ثم يحل الزمالك ثالثا بذات الرصيد من النقاط.
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهليوجاء باقى ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهلي
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهلي
المصري ضد الأهلي .. صالح جمعة يعود لقائمة الأحمر
وعاد صالح جمعة لقائمة النادي الأهلي التي تواجه المصري البورسعيدي، حيث جاءت قائمة الأهلي كالتالي : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهلي
الاهلي والمصري
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهليوالتزم صالح جمعة طوال الفترة الماضية بتعليمات الجهاز الفني ليعود لحسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي استبعد صالح من الحسابات الفنية لفترة طويلة منذ توليه مسئولية الأهلي بداية الموسم الجاري، بداعي عدم الانضباط، قبل أن يتراجع عن قراره في ظل حاجة الفريق لخدمات اللاعب الذي تعهد بتنفيذ التعليمات.
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهلي
منذ انضمام صالح جمعة إلى النادي الأهلي في صيف 2015، قادماً من الدوري البرتغالي منهياً تجربة احترافية قصيرة، بعد صراع من القطبين على ضم اللاعب الموهوب، شارك صالح جمعة في 69 مباراة فقط مع الأهلي.
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهلي
الظهور الأخير لصالح جمعة بقميص النادي الأهلي كان قبل أكثر من عام من الآن، وبالتحديد منذ 377 يوماً حيث شارك صالح في مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر النسخة الماضية، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف قبل تولي رينية فايلر المسئولية الفنية للقلعة الحمراء.
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهليصالح سجل مع الأهلي 12 هدفاً وصنع 13 آخرين، ويجيد اللعب تحت رأس الحربة وكذلك على الأطراف وهو ما يؤهله لسد تلك الثغرة في الفريق الأحمر في ظل الغيابات التي ضربت الأهلي بسبب الاصابات، ويمكن أن يكون حلقة وصل جيدة بين الخطوط يمكن أن تفيد الفريق في أفريقيا لامتلاكه الحلول الفنية بمهاراته المتميزة، ويبقى الدور الأكبر على صالح في إثبات صدق نواياه هذه المرة، بعدما بات مرشحاً للظهور في مباراة الجونة بالجولة 22.
ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهلي
ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهلي حيث واصل عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بناى بيراميدز تربعه على القائمة برصيد 16 هدفا يليه محمد شريف لاعب إنبي برصيد 8 أهداف ويحل ثالثا فى القائمة سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون برصيد 8 أهداف.
عبد الله السعيد
وجاءت باقى القائمى كالتالى..
المصري ضد الأهلي .. فايلر يعلن قائمة الأحمر
وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ،قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والتى شهدت عودة صالح جمعة لاعب الفريق بعد غياب لفترة طويلة جاءت قائمة الأهلي كالتالي:ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.صالح جعة يعود لقائمة الأهلي ضد المصري ، وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
الاهلي والمصري
المصري ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد المصري
تشكيل الأهلي المتوقع .. حيث استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراة المصري المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم ،السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.
الاهلي والمصري
المصري ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد المصري
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة المصري مكوّن من :محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلى معلول وحمدي فتحي ، عمرو السولية ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي قفشة ، أجاي، آليو بادجي .
الاهلي والمصري
المصري ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد المصري
ورغم دخول أيمن أشرف قائمة الأهلي للمباراة إلا أن مشاركته أساسياً تبدو صعبة في ظل مُعاناته من إصابة تعرض لها في الحوض خلال مباراة الجونة وأن كان ذلك سيتحدد قبل المباراة بساعات.
المصري ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد المصري
ويفقد الأهلي في مباراة الليلة ، الثنائي أليو ديانج وأحمد فتحي للحصول على الإنذار الثالث في مباراة الجونة الأخيرة كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف ، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.
المصري ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد المصري
وخاض الاهلي مباراة الجونة الأخيرة التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف في الوقت القاتل سجله البديل مروان محسن بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، على معلول ، آليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، أجاي ، جيرالدو وبادجي.
المصري ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد المصري
وبذلك ينوي فايلر إجراء 4 تغييرات في تشكيل الاهلي أمام المصري عن التشكيل الذى خاض لقاء الجونة الأخير والتغييرات المتوقعة هي أحمد الشيخ بدلاً من جيرالدو ، وياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف ومحمد هاني بدلاً من أحمد فتحي وحمدي فتحي بدلاً من ديانج.
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