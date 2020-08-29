شكرا لقرائتكم كيف رد فرجاني ساسي على أنباء توتر علاقته مع الزمالك ورغبته في الرحيل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقدم التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، على الرد لأول مرة حول الأنباء التى تردد عن رحيله عن الفريق الأبيض وتوتر علاقته بجماهير قلعة ميت عقب.

وجاء رد ساسي بطريقته الخاصة حيث حرص على التعليق على بعض من تغريدات نجوم النادى السابقين عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، للتأكيد من جانبه عن عدم صحة تلك الأنباء التى تم تداولها فى الفترة الأخيرة.

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وقال هيثم فاروق، نجم الزمالك فى رسالة إلى ساسى عبر "تويتر":"الزملكاوية يحبوك برشا.. يعيشك خوي"، ليرد النجم التونسى قائلاً:"حتى انا بحبهم برشاااااا"، ليستكمل فرجانى ساسى ردوده وذلك حيث أكد على صحة تغريدة أحمد مجدى لاعب الفريق الأبيض السابق التى قال فيها الأخير:"من مميزات اللاعب الكبير في الفرق الكبيره هي تحمل الضغط والاساليب الممنهجه ضده لفقده قوته الذهنيه اعتقد ان فرجاني ساسي لاعب دولي كبير وبيحب الزمالك جدا ويقدر يواجه الاساليب دي بسهوله".

ورد مهند عون، وكيل التونسى فرجانى ساسى على الأنباء المترددة بشأن عرضه على الأهلى قائلا:"ما الفائدة من هذه الشائعات فى ذلك التوقيت؟.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم"، وجاء رد وكيل ساسى لليوم السابع بعد ما تردد فى الساعات الماضية عن عرضه على الأهلى، وهو ما نفاه تماماً وكيل اللاعب.

ويرتبط فرجانى ساسى بعقد ممتد مع نادى الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وأبدى وكيل اللاعب التونسى اندهاشه التام من تلك الأنباء، خاصة أنه تحدث فى أكثر من مناسبة بأن اللاعب يشعر بالراحة التامة داخل جدران قلعة ميت عقبة ويعتبر نفسه أحد أبناء النادى الأبيض، خاصة فى ظل المعاملة الطيبة التى يلقاها من مرتضى منصور رئيس النادى، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ويعد كامل تركيزه مع الفريق لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، كما أنه أكد رغبة ساسى فى تجديد تعاقده مع الزمالك لمدة ثلاثة مواسم أخرى وينتظر الانتهاء من البطولة الأفريقية لعقد جلسة مع مسئولى الزمالك للحديث حول تجديد التعاقد، لذا لا يوجد أى نية لديه فى التفكير بأية عروض أخرى فى ظل تمسك إدارة النادى به ومساندة جماهير الفارس الأبيض له منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة قادما من النصر السعودى، مشدداً حول استمرار ساسى ضمن صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، وإن طموحاته مع الفريق هى حصد الألقاب والمساهمة مع زملائه فى المنافسة على مختلف البطولات التى يشارك بها الفريق.