شكرا لقرائتكم طبيب الطلائع يكشف تطورات إصابة عمار حمدي وأسباب استبعاده من مواجهة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بطلائع الجيش أن عمار حمدى لاعب الفريق العسكري تعافى من كدمة الشظية ولكن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق فضل إراحته لذلك استبعده من مواجهة الانتاج الحربى اليوم لمنحه مزيد من الجاهزية على أن يتواجد بشكل طبيعى فى مباراة أسوان المقرر لها الاربعاء المقبل بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.

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وطمأن عمار حمدى جماهير الكرة المصرية على إصابته، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "أنا بخير يا جماعة.. اطمئنوا.. مجرد كدمة فى الشظية.. ومفيش صليبى ولا أى حاجة من الكلام اللى اتقال. "

ويستضيف الإنتاج الحربى نظيره طلائع الجيش في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد السلام والأهلى بافتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل الطلائع مع سموحة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 4 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.