شكرا لقرائتكم جهاز الإسماعيلي يعكف على دراسة نقاط القوة والضعف بصفوف الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار على مشاهدة عدد من مباريات الاتحاد السكندرى فى الاسابيع الأخيرة من عمر الدوري لدراسة زعيم الثغر والوقوف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الفريقين المقبلة.

ويجرى اليوم السبت، فريق الاسماعيلى تحليل دم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى ويأتى ذلك بعد الغاء اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان قرار إجراء مسحة كورونا قبل المباريات بـ48 ساعة وإستبدالها بتحليل الدم ، ويستعد الدراويش لملاقاة زعيم الثغر المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 21 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفا.

وعقد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، جلسة مع لاعبى الفريق بفندق الإقامة بالإسكندرية لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتقديم أداء يليق باسم الدراويش، كما طالبهم بضرورة إعادة البسمة للجماهير التى تحرص على متابعتهم من خلف الشاشات بشغف كبير.

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واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارت بفوز كبير على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد الإسكندرية.

وأكد عثمان للاعبين أن الإسماعيلى بقيمته الكبيرة يحتاج لمجهود مضاعف من الجميع لإعادة الفريق لمكانته المستحقة على الصعيد المحلى والقارى، موضحا أنه يجب اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لا بديل فيها عن الفوز لمصالحة الجماهير.

وشدد رئيس الإسماعيلى فى ختام اجتماعه على أنه لا يوجد مكان لأى لاعب لا يرغب فى تقديم أفضل ما لديه فى الملعب من أجل تحقيق النتائج المميزة.