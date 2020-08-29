شكرا لقرائتكم نتيجة آخر مواجهة جمعت الأهلي والمصري قبل موقعة برج العرب الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصطدم الأهلي مع المصري البورسعيدي في المباراة التي تقام بالثامنة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

يتربع الاهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 59 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة حقق الفوز في 19 لقاء وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما سجل لاعبيه 54 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم في المسابقة.

في المقابل يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة جمعها من 19 مباراة حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

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انتهت المواجهة الأخيرة بين المصرى والاهلى بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد في الدور الأول لدوري هذا الموسم والتي أقيمت على ستاد المكس في 14 فبراير 2020 ، سجل ثلاثية الأهلى على معلول وجونيور أجاى ومحمود كهربا.

وحرص المدرب السويسري للأهلي على تحفيز لاعبيه الأيام الماضية بعدما كشفت مباراة الجونة عن تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين وتحديداً أجاي والسولية وقفشة ومعلول بإعتبارهم من القوة الضاربة ولابد من إستعادة مستواهم حتى يواصل الفريق صحوته ويحصد لقب الدوري ثم ينافس على لقب أفريقيا.

ورغم الظروف الصعبة ورفض إتحاد الكرة تأجيل مباراة الليلة إلا أن طارق العشري حاول تهيئة لاعبيه جيداً لمواجهة الاهلي وتحدث معهم عن أهمية تقديم عرض قوي أمام حامل لقب الدوري لاسيما وأن التعادل أو الفوز الليلة سيُعيد الفريق البورسعيدي إلى الطريق الصحيح في بطولة الدوري.