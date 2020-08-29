شكرا لقرائتكم كل ما تريد معرفته عن مباراة أسوان وبيراميدز اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج أسوان نظيره بيراميدز في تمام السادسة مساء اليوم السبت على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة فيما فاز بيراميدز على الإنتاج الحربى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

*ترتيب أسوان وبيراميدز فى جدول الدوري

يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

*تاريخ مواجهات أسوان وبيراميدز

التقى الفريقين مرتين الأولى في دورة الترقي يونيو 2014، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما ، والثانية فى الدور الأول لدوري هذا الموسم وانتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الدفاع الجوى بالجولة السادسة للمسابقة فى 27 نوفمبر 2019 ، سجل ثنائية بيراميدزجون أنطوى ومحمد فاروق وسجل ثنائية أسوان أوميد أوكرى.

Advertisements

*كشرى يبحث عن المفاجأة وتشاتشيتش يسعى لمواصلة الانطلاقة

طالب أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لاعبيه بمواصلة تحقيق النتائج الايجايبة للهروب من شبح الهبوط مشدداً على ضرورة تقديم مباراة ممتعة أمام بيراميدز مثلما ظهر الفريق في لقاء الاهلى رغم الخسارة، في المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة حصد النقاط لإنهاء الموسم في المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد وسط صراع نارى مع الزمالك والمقاولون العرب.

*التشكيل المتوقع لأسوان وبيراميدز

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام بيراميدز مكون من :" مسعد عوض، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم جلال، هيثم الفيل، عبد الله سنجهاوي، محمد المرسي، أحمد صغيري، سولمون منساه، مصطفى البدري".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام أسوان مكون من :"مهدي سليمان -علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - جون أنطوي".