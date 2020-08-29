شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعالج أخطاء المدافعين قبل موقعة زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة أدهم السلحدار، معالجة الاخطاء الدفاعية التى وقع فيها مدافعى الدراويش خلال مواجهة طنطا الأخيرة فى محاولة للتخلص منها قبل مواجهة زعيم الثغر.

ويجرى اليوم، السبت، فريق الإسماعيلى تحليل دم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، وذلك بعد إلغاء اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان قرار إجراء مسحة كورونا قبل المباريات بـ48 ساعة واستبدالها بتحليل الدم.

ويستعد الدراويش لملاقاة زعيم الثغر المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ويحتل الإسماعيلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 21 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفا.

وعقد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، جلسة مع لاعبى الفريق بفندق الإقامة بالإسكندرية لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتقديم أداء يليق باسم الدراويش، كما طالبهم بضرورة إعادة البسمة للجماهير التى تحرص على متابعتهم من خلف الشاشات بشغف كبير.

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واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارت بفوز كبير على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد الإسكندرية.

وأكد عثمان للاعبين أن الإسماعيلى بقيمته الكبيرة يحتاج لمجهود مضاعف من الجميع لإعادة الفريق لمكانته المستحقة على الصعيد المحلى والقارى، موضحا أنه يجب اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لا بديل فيها عن الفوز لمصالحة الجماهير.

وشدد رئيس الإسماعيلى فى ختام اجتماعه على أنه لا يوجد مكان لأى لاعب لا يرغب فى تقديم أفضل ما لديه فى الملعب من أجل تحقيق النتائج المميزة.