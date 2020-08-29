عودة ملف انتقال رمضان صبحى للزمالك مجدداً.. فهل نرى العفيجى بالقلعة البيضاء؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال ملف رحيل رمضان صبحى عن الأهلى يسيطر على الشارع الكروى المصرى، خاصة أنه حتى الآن لم يعلن عن وجهته المقبلة، بالرغم من إبلاغه إدارة النادى الأهلى برغبته فى الانتقال لصفوف بيراميدز، إلا أن الزمالك يبدو أنه يزاحم الفريق السماوى لفتح مفاوضات لضم العفيجى بالانتقالات الصيفية الحالية.
وارتبط اسم رمضان صبحى بالزمالك فى الساعات الماضية، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والتى أكد خلالها أن مصير "العفيجى" لا يزال معلقاً بين مصر وأندية الخليج فى ظل تلقيه عروضاً من أندية خارج مصر.
وقال أحمد مرتضى، "مبقاش فى حاجة اسمها ابن النادى فى الوقت الحالى، وأصبح هناك احتراف فى انتقال اللاعبين".
تصريحات أحمد مرتضى زادت التكهنات حول إمكانية انتقال رمضان صبحى لنادى الزمالك، فى ضربة تعتبر هى الأقوى بين الغريمين التقليديين الذى يسعى كل منهما لخطف نجوم الآخر لتدعيم صفوفه للتتويج بالألقاب، ما يطرح تساؤلا هل نرى رمضان صبحى بقميص الزمالك فى الأيام المقبلة؟.
من جهته، أعلن كارلوس كوربيران، المدير الفني لفريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، خروج النجم المصرى رمضان صبحى من حساباته فى الموسم المقبل، نظرا لأن اللاعب أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ووتحدث كوربيران للموقع الرسمى لنادى هدرسفيلد الإنجليزي قائلا:"رمضان صبحي و فلوران هاديرجوناج لن يخوضا التدريبات مع الفريق، لأنهم اقتربوا من الرحيل عن الفريق، فى الصيف الحالى".
وأضاف مدرب الفريق الإنجليزي، "النادى يمتلك عروض لهذا الثنائي، وهم الآن فى مرحلة المفاوضات مع الأندية المهتمة بالحصول عليهم، وبالتالى فهم خارج حساباتى فى الموسم المقبل، وتركيزى منصب فقط على اللاعبين المتواجدين حاليا".
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