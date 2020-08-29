شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ملف انتقال رمضان صبحى للزمالك مجدداً.. فهل نرى العفيجى بالقلعة البيضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال ملف رحيل رمضان صبحى عن الأهلى يسيطر على الشارع الكروى المصرى، خاصة أنه حتى الآن لم يعلن عن وجهته المقبلة، بالرغم من إبلاغه إدارة النادى الأهلى برغبته فى الانتقال لصفوف بيراميدز، إلا أن الزمالك يبدو أنه يزاحم الفريق السماوى لفتح مفاوضات لضم العفيجى بالانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم رمضان صبحى بالزمالك فى الساعات الماضية، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والتى أكد خلالها أن مصير "العفيجى" لا يزال معلقاً بين مصر وأندية الخليج فى ظل تلقيه عروضاً من أندية خارج مصر.

وكشف أحمد مرتضى عن موقف نادى الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي حاليًا والأهلي سابقًا، بأنه من الوارد التعاقد مع رمضان صبحى، مؤكداً أنه لاعب جيد وكل شىء وارد، مشيرا إلى أنه سبق حصول الزمالك على توقيع عبد الله السعيد، ويجب على الأندية تقبل رحيل لاعبيها وعدم إثارة المشكلات حول ذلك.

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وقال أحمد مرتضى، "مبقاش فى حاجة اسمها ابن النادى فى الوقت الحالى، وأصبح هناك احتراف فى انتقال اللاعبين".

تصريحات أحمد مرتضى زادت التكهنات حول إمكانية انتقال رمضان صبحى لنادى الزمالك، فى ضربة تعتبر هى الأقوى بين الغريمين التقليديين الذى يسعى كل منهما لخطف نجوم الآخر لتدعيم صفوفه للتتويج بالألقاب، ما يطرح تساؤلا هل نرى رمضان صبحى بقميص الزمالك فى الأيام المقبلة؟.