3 لاعبين يطمحون فى مصالحة الأهلاوية على غرار مروان محسن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل 3 لاعبين أهلاوية مباراة المصرى الليلة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد برج لعرب فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، بتحدٍ شخصى من أجل مصالحة الجماهير على غرار المهاجم مروان محسن بعد تذبذب المستوى خلال الفترة الأخيرة.

ويطمح المارد الأحمر فى تحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدورى وتجاوز " إخفاق " الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف ورغم أن الأهلي فاز في الجولة الماضية على الجونة .

نرصد فى السطور التالية 3 لاعبين الذين يطمحون فى مصالحة جماهير الأهلى على غرار محسن..

يسعى صالح جمعة لبذل قصارى جهده بعد انضمامه لقائمة الفريق أمام المصرى الليلة بعد غياب طويل بسبب استبعاده فنيا طوال الفترة الماضية بسبب عدم التزامه سلوكيا، وهو ما جعله أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للعقوبات والغرامات فى تاريخ الأهلي، إلا أنه مؤخراً قدم عهود الالتزام من جديد، وانتظم فى التدريبات بناءً على تعليمات رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، والذى استبعد صالح من الحسابات الفنية لفترة طويلة منذ توليه مسئولية الفريق بداية الموسم الجارى، بداعى عدم الانضباط، قبل أن يتراجع عن قراره فى ظل حاجة الفريق لخدمات اللاعب الذى تعهد بتنفيذ التعليمات .

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ويطمح ياسر إبراهيم مدافع الفريق فى مصالحة الفريق فى ظل الانتقادات التى وجهت له بعد مباراة القمة أمام الزماك، بالرغم من إحرازه هدف فريقه فى المباراة التى خسرها الأحمر 3 / 1 ، حتى اتهمه الجميع بهبوط مستواه.





ويسعى محمد هانى للتحرر من الضغوط التى تحملها له الجماهير فى إعطائه الفرصة ليحل محل أحمد فتحى فى ظل منحه فرصة لاستلام هذه المهمة فى ظل إعلان أحمد فحى رحيله إلى بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، خاصة أنه يرغب فى تصحيح أخطاء مباراة القمة فى زل عدم مشاركته أمام الجونة فى اللقاء الماضى بسبب الإنذارات.