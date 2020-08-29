شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "الفوز الأول" شعار أسوان وبيراميدز فى المواجهة الثالثة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق أسوان لمواجهة بيراميدز فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة، فيما فاز بيراميدز على الإنتاج الحربى بثلاثية دون رد فى نفس الجولة.

*ترتيب أسوان وبيراميدز فى جدول الدوري

يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 12 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

*تاريخ مواجهات أسوان وبيراميدز

التقى الفريقان مرتين الأولى في دورة الترقى يونيو 2014، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، والثانية فى الدور الأول لدورى هذا الموسم وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوى فى الجولة السادسة للمسابقة فى 27 نوفمبر 2019 ، سجل ثنائية بيراميدزجون أنطوى ومحمد فاروق وسجل ثنائية أسوان أوميد أوكرى.

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*كشرى يبحث عن المفاجأة وتشاتشيتش يسعى لمواصلة الانطلاقة

من جهته طالب أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لاعبيه بمواصلة تحقيق النتائج الإيجايبة للهروب من شبح الهبوط، مشدداً على ضرورة تقديم مباراة ممتعة أمام بيراميدز مثلما ظهر الفريق في لقاء الأهلى رغم الخسارة، في المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة حصد النقاط لإنهاء الموسم في المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد وسط صراع نارى مع الزمالك والمقاولون العرب.

*التشكيل المتوقع لأسوان وبيراميدز

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام بيراميدز مكونا من: "مسعد عوض، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم جلال، هيثم الفيل، عبد الله سنجهاوي، محمد المرسي، أحمد صغيري، سولمون منساه، مصطفى البدري".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام أسوان مكونا من :"مهدي سليمان -علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - جون أنطوي".