شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح.. مرتضى منصور يشكر رئيس الوزراء لإنابته أشرف صبحى بافتتاح منشآت الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت مصادر داخل نادى الزمالك أن المستشار مرتضى منصور وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإنابته الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحضور افتتاح منشآت النادى، بسبب وجود رئيس الوزراء في نفس التوقيت بالإسكندرية استعدادا لافتتاح بعض المشروعات القومية، ما يصعب معه حضور افتتاح منشآت الزمالك، وأكدت المصادر تفهم مسئولي الزمالك الأمر مقدمين الشكر لرئيس الوزراء.

وشهد نادى الزمالك طفرة إنشائية واسعة بمقر القلعة البيضاء فى ميت عقبة، بعدما افتتح المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، مساء أمس، مسجداً وصالتى تنس طاولة، وصالة ألعاب إلكترونية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث نظم مسئولو القلعة البيضاء احتفالية واسعة شهدت حضور العديد من الشخصيات المهمة والإعلاميين.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه كان يتمنى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الافتتاحات بعد توجيه الدعوة له، إلا أنه أناب وزير الرياضة للحضور بدلا منه، فضلا عن صفته وزيراً للرياضة وأن رئيس الوزراء موجود بالإسكندرية لافتتاح مشروعات قومية.

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وأبدى مرتضى منصور امتنانه لحضور وزير الرياضة افتتاح منشآت الزمالك، وأنه لم يكن يعلم بوجود رئيس الوزراء في الإسكندرية استعدادا لافتتاح بعض المشروعات.

حضر المهندس سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق إلى مقر نادي الزمالك فى افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي بناءً على دعوة من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى، وفي مقدمة المنشات الجديدة مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي، وتم إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي عليه تكريمًا لهذه الشخصية الزملكاوية التي أعطت حسب وصفه مثلا عظيما في الإخلاص في العمل من خلال مهنته كطبيب وتكريس حياته لخدمة البسطاء، وقرر منصور أن يتم افتتاح المسجد الجديد، اليوم في احتفالية يحضرها لاعبو الفريق ورموز الزمالك .

كما حضر الافتتاح كل من الدهشورى حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.

كا تواجد طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت الزمالك الجديدة اليوم.