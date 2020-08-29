شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجرى تحليل دم بدلا من مسحة كورونا قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق الزمالك تحاليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع "rapid test"، بدلا من مسحة كورونا، قبل مواجهة إنبى، التى ستجمع الفريقين فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك، اليوم، السبت، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبى عقب خوض المران الأخير قبل المباراة المنتظرة التى يسعى فيها الأبيض لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام المقاولون العرب، خاصة أن الأبيض يبحث عن حجز مقعد مؤهل للمشاركة فى منافسات دورى أبطال إفريقيا فى نسختها المقبلة.