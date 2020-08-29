شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح سليمان ورامى صبرى خارج قائمة إنبى لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، ثنائى الفريق صلاح سليمان ورامى صبرى من حساباته فى مواجهة الزمالك، التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاث نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

ويأتى استبعاد طولان لرامى صبرى من مباراة الزمالك نظرا لتعرضه لإصابة، ويبحث المدير الفنى للفريق البترولى عن تعويضه بالدفع بأسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى، إلى جانب إبراهيم يحيى فى قلب خط الدفاع، خاصة أن صلاح سليمان مدافع الفريق البترولى سيغيب هو الآخر عن المواجهة خاصة أنه عاد اليوم، السبت، إلى تدريبات الفريق البترولى بعد تعافيه من إصابة السمانة التى أبعدته عن الفريق فى الفترة الأخيرة، إلا أن عدم اكتمال جاهزيته فنيا وبدنيا أدى إلى استبعاده من حسابات طولان.

Advertisements

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.