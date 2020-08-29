شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتسلح بالجلسات الخاصة لعلاج أخطاء لاعبى الأهلى قبل لقاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على عقد جلسات مُنفردة خلال الأيام الماضية وتحديداً عقب مباراة الزمالك مع بعض لاعبي الفريق، من أجل الحديث معهم عن عدة مهام وأدوار عليهم القيام بها في المباريات، حيث تحدث المدير الفني مع محمد هاني وآليو بادجي وحمدي فتحي وعلى معلول بجانب المحاضرات الجماعية التي يُحدد فيها المدير الفني مهاكم كل لاعب.

ويلتقي الأهلي مع المصري في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

ويرغب فايلر في تصحيح أخطاء لاعبي الفريق خاصة أولئك الذين ارتكبوا أخطاء في مباراتي الزمالك والجونة اللتين انتهتا بالخسارة (1_3) والفوز (1_صفر) على التوالي من أجل علاج هذه الأخطاء وتصحيها في مباراة المصري الليلة ، لذا عقد المدير الفني عدة جلسات على حدة مع بعض اللاعبين .

واستقر فايلر على التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة المصرى وسيضم كلاً من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، محمد مجدى قفشة، أجاى وآليو بادجى.

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ورغم دخول أيمن أشرف قائمة الأهلي للمباراة إلا أن مشاركته أساسياً تبدو صعبة فى ظل مُعاناته من إصابة تعرض لها فى الحوض خلال مباراة الجونة وإن كان ذلك سيتحدد قبل المباراة بساعات.

ويفتقد الأهلى فى مباراة الليلة الثنائى أليو ديانج وأحمد فتحى للحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة، كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.

وخاض الأهلى مباراة الجونة الأخيرة التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف فى الوقت القاتل سجله البديل مروان محسن بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحى، على معلول، آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، أجاى، جيرالدو وبادجي.

وبذلك ينوى فايلر إجراء 4 تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام المصرى عن التشكيل الذى خاض لقاء الجونة الأخير، والتغييرات المتوقعة هى أحمد الشيخ بدلاً من جيرالدو، وياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف، ومحمد هانى بدلاً من أحمد فتحى، وحمدى فتحى بدلاً من ديانج.