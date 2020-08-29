شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جاريدو يطرد ظهير الأهلى "عشان مبيسمعش الكلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

دخل الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى الأسبق للأهلى، فى أزمة كُبرى مع حسين السيد "مارسيلو" لاعب الفريق الذى فسخ إعارته مؤخراً للصفاقسى التونسى حينما كان جاريدو مديراً فنياً للمارد الأحمر، وبدأت الأزمة عندما انتقد المدرب الإسبانى مستوى اللاعب فى إحدى المباريات، وهو ما اعترض عليه حسين السيد ورفضه مؤكداً أن مستواه كان جيداً.

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تواصل الخلاف بين مارسيلو وجاريدو حينما قال الأول للأخير، "أنا المدير الفنى للفريق وأنا المسئول وأرى أن مستواك كان سيئاً للغاية فى المباراة، وعليك أن تلتزم بما أقوله"، وجاد رد حسين السيد، "أنا بسمع الكلام.. ومقولتش غير إنى كنت كويس وعملت اللى عليا فى الماتش".

واشتد الخلاف بين اللاعب والمدرب إلى أن قرر الأخير طرد الأول من المران بدعوى الاعتراض على قراراته، ووجهة نظر المدير الفنى والتحدث معه بطريقة غير لائقة.

ورغم تدخل وائل جمعة مدير الكرة بالفريق وقتها فى الأزمة وإحضار اللاعب للاعتذار عما حدث منه لكن المدير الفنى رفض وأصر على عدم استكمال مارسيلو المران.