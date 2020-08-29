ليدز يتعاقد مع "أغلى لاعب في تاريخه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي رسميًا تعاقده مع رودريجو مورينو مهاجم فريق فالنسيا الإسباني، في صفقة ذكر النادي الصاعد حديثًا لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أنها الأغلى في تاريخه.

وضم ليدز الذي يقوده المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو بييلسا المهاجم الدولي الإسباني مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، ويمتد تعاقد رودريجو مع النادي الإنجليزي حتى عام 2024.

وكانت تقارير بريطانية عديدة أكدت أن ليدز أنهى التفاصيل المتعلقة بصفقة التعاقد مع رودريجو يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يعلن النادي رسميًا اليوم السبت أن مهاجمه الجديد تجاوز الكشف الطبي، ووقع عقود انضمامه للنادي.

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ولعب المهاجم الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا بصفوف سلتا فيجو وريال مدريد في مراحل الناشئين، قبل أن يلتقطه بنفيكا البرتغالي ليبدأ مشواره الاحترافي بصفوفه، وهو المشوار الذي شهد تجربة إنجليزية، عندما لعب معارًا بصفوف بولتون واندررز في موسم 2010/2011.

وبعد تألق ملفت بقميص بنفيكا، انتقل رودريجو إلى فالنسيا عام 2014، ولعب 220 مباراة بقميصه، سجل خلالها 59 هدفًا، وقاد الفريق للتتويج بكأس ملك إسبانيا في موسم 2018/2019، بعد التغلب على برشلونة في المباراة النهائية.

وعلى الصعيد الدولي لعب رودريجو 22 مباراة بقميص المنتخب الإسباني الأول، بعد مسيرة حافلة بقمصان منتخبات الناشئين والشباب، وسجل 8 أهداف، كان آخرها في شباك المنتخب السويدي، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.