مرتضى منصور يهاجم رئيس الوزراء ورموز الزمالك.. وصبحي يتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجانب عدد من رموز القلعة البيضاء، داخل مقر النادي بميت عقبة.

وافتتح مرتضى منصور أمس الجمعة عدد من المشروعات داخل مقر النادي في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الهجوم على رموز الزمالك

وخلال كلمته للأعضاء، فتح مرتضى منصور النار على رموز نادي الزمالك قائلا "أحب أن أرحب بالفنانين الزملكاوية الذين لم يحضروا الاحتفالية وكذلك رموز الزمالك".

وأكمل "لا أريد سماع صوتكم مرة أخرى، كل ما أنتم فيه الآن سببه نادي الزمالك، لقد احترمتكم وأرسلت لكم دعوات، لكن أنتم أشخاص غير محترمين ولم تحترموا النادي، فقط تظهرون في الفضائيات من أجل الهجوم على الزمالك".

وأضاف "من قمت بدعوتهم من رموز الزمالك يعرفون أنفسهم، لا يوجد رمز أو لاعب كرة سابق إلا وتم إرسال دعوة له، من لم يحضر لا يقل أنه زملكاوي، بل هو مرتزق، لعبت من أجل المال والشهرة".

وشدد "لقد قمت بدعوتكم لحضور افتتاح منشآت داخل ناديكم، أنتظر رجل يخرج ويرد علي، لكن لن يرد أحد، أرسلت لكم دعوات بأسمائكم، ولم تحترموا الزمالك".

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رئيس الوزراء

وانتقل رئيس الزمالك ليوجه حديثه لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قائلا "حضرتك كنت لاعباً في الزمالك يوماً ما عندما كنت نائباً لرئيس النادي، كنت تحصل على راتبك من خزينة النادي، لماذا لم تحضر؟".

واستمر "لم تعتذر للنادي والأعضاء والجماهير ومجلس الإدارة".

وصرح "لقد فرضت علينا استكمال الدوري بالعافية والإرهاب حتى نواجه الأهلي في الدوري ونخسر، وبالتالي يرد خسارة أبوظبي، لكننا فزنا، وبعد ذلك قرروا الغاء المسحات الطبية، اذا القصة ليست دوري".

تدخل وزير الرياضة

وتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أثناء هجوم رئيس الزمالك على رئيس مجلس الوزراء من لتهدئة الأمور، بينما أكد مرتضى منصور استيائه وأعضاء النادي مما حدث.

واستكمل مرتضى منصور حديثه بعد تدخل الوزير قائلا "كان يجب أن أوجه العتاب لرئيس الوزراء، لم أقم بإهانته، أكن له الاحترام والتقدير، وزير الرياضة قال أنه جاء نيابة عن رئيس الوزراء الذي يتواجد في الاسكندرية".

واختتم "كان يجب أن يوضح وزير الشباب والرياضة أنه جاء ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، الجميع في النادي حزين، لا أتكلم باسمي لكن باسم الأعضاء والجماهير، أنتظر رئيس مجلس الوزراء بعد عودته للقاهرة لزيارة النادي لكي يصالح الجماهير".