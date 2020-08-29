تقارير: يوفنتوس مهتم بضم ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ د ب أ:

كشف تقرير صحفي أن نادي يوفنتوس تورين الإيطالي لديه اهتمام بضم النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي الذي يرغب في الرحيل عن برشلونة الإسباني.

جاء ذلك وفقا لتقرير لصحيفة "لإيكيب" الفرنسية الرياضية التي أشارت إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي أيضا مهتم بضم ميسي.

يشار إلى أن النجم البرتغالي الشهير رونالدو محترف ضمن صفوف يوفنتوس، وكتبت الصحيفة أن " الرجلين (ميسي ورونالدو) متنافسان رياضيان، لكنهما يحترمان ويقدران بعضهما البعض، كما أنهما يمتلكان معا كل الأسلحة لاستعادة دوري الأبطال مرة أخرى".

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وثمة حالة ترقب حول ما إذا كان ميسي سيحضر الأحد الاختبارات الطبية لبرشلونة، وكتبت وسائل إعلام إسبانية أنه سيحضر على كل حال حتى لا يعطي النادي حججا في نزاع قضائي محتمل.

من جانبها، كتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية المطلعة أن برشلونة لن يتخلى تحت أي ظرف من الظروف عن ميسي بلا مقابل أو مقابل سعر متدن نسبيا، وعنونت الصحيفة عددها اليوم بـ" هو ليس للبيع".

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينص على حصول النادي على 700 مليون يورو مقابل فسخ العقد.

وثمة شائعات أيضا حول اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بضم ميسي، وقالت صحيفة "ديبورتيفو" إن صديقين حميمين من لاعبي باريس سان جيرمان اتصلا بميسي لإقناعه بالانتقال إلى النادي الباريسي، وهذان الصديقان هما الأرجنتيني انجيل دي ماريا والنجم البرازيلي نيمار لاعب برشلونة السابق.