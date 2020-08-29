صلاح: احتفالات التتويج بالدوري أمر رائع.. والذعر أصاب اللاعبين قبل الإغلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

قال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إنه استمتع كثيراً مع عائلته اثناء فترة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا.

وتُوج محمد صلاح مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 بعد استئنافه وللمرة الـ19 في تاريخ النادي، والأولى منذ 30 عاماً.

وقال صلاح خلال فيديو مع شبكة "بي بي سي سبورتس" "كان هناك من يقول أنه سيتم إلغاء الدوري، والبعض الأخر قال أننا لن نستطيع لعب كرة القدم مجدداً لفترة".

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وأضاف "بالطبع كان هناك ضغوط والذعر أصاب البعض، لكن بالنسبة لي كنت استمتع بوقتي مع عائلتي في المنزل، لم أحصل على هذا الوقت من قبل، استمتعت معهم كثيراً".

وواصل "أمر صعب التفكير بعد الموسم الطويل والشاق والانتظار لتلك السنوات أنه سيتم إلغاء بريميرليج، كان أمر سيئ بكل تأكيد".

واختتم "التواجد مع زملائي بالفريق وقت الاحتفالات أمر رائع ومميز".