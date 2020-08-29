"فرصة صالح الأخيرة ".. هل يغير فايلر طريقته من أجل "المعلم" ؟ (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

بعد غياب أكثر من عام يتحسس صالح جمعة نجم الأهلي طريقه إلى المشاركة مع ناديه عقب اختياره من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر لقائمة مباراة المصري التي تقام الثامنة والنصف مساءً ضمن الجولة الـ23 من مسابقة دوري we المصري على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

وسجل صالح جمعة مشاركته الأخيرة مع الأهلي في الـ 17 من أغسطس لعام 2019 في هزيمة فريقه من بيراميدز في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر التي كانت الأخيرة للأوروجوائي مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأحمر.

واسقط فايلر من حساباته صالح جمعة بشكل كامل بل ونصح برحيل اللاعب قبل تحول كانت بطله صالح جمعة نفسه ووساطة من زملاء اللاعب وبعض المحللين ليبذل اللعب رقم 10 الذي يلقب بـ "المعلم" مجهوداً لفقد وزنه وتنفيذ تعليمات مدربه فكيف يمكن أن يظهر ؟

يدعم صالح جمعة الأهلي في مرحلة حرجة للفريق الأحمر الذي يفقد أجنحته الأساسية للإصابة والرحيل بالإضافة إلي عدم ظهور محمد مجدي قفشة صانع الألعاب الأساسي بمستوى ثابت يؤهله للتواجد بصفة مستمرة وهو الطروف التي تصب في مصلحة "المعلم" للحصول على الفرصة.

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ليس فقط الغيابات سواء على مستوى الأفراد أو المنافسة في مركز صناعة اللعب العاملان اللذان يقربان صالح جمعة من المشاركة بل أيضاً تغيير اللوائح وزيادة عدد التغييرات إلى خمسة بسبب تفشي فيروس كورونا المتسجد (كوفيد -19) يزيد من فرص صانع الألعاب في المشاركة.

ويبقى السؤال ما هو الوقت الأمثل والمركز الأفضل لصالح جمعة ؟

يستطيع صالح جمعة شغل مركز الوسط المهاجم (8) وصانع الألعاب (10) ولاعب الوسط جهة اليسار ومع حالته البدنية الحالية وغيابات الأهلي تظهر طريقة 4-3-3 مرة أخرى والتي حاول فايلر التغيير إليها في مباراة الزمالك ليظهر ديانج بصورة سيئة ويعود السويسري إلى 4-2-3-1 بعد سحب الدبابة المالية.

طريقة 4-3-3 والاعتماد على صالح جمعة في لاعب الوسط جهية اليسار سيضرب أكثر من عصفورين بحجر، الأول معلول سيجد مساندة من لاعب مهاري يستطيع تمويله بالتمريرات ، صالح جمعة نفسه لن يحتاج لمجهود بدني كبير سواء لوجود السولية وحمدي فتحي في وسط الملعب أو استخدام ميزته في توزيع الكرات الطويلة.

ويتميز صالح جمعة دون عن أقرانه في الفريق بدقة التمريرات فضلا عن اجادته للتمرير وصناعة اللعب وهو ما تبرزه أرقام اللاعب الموسم الماضي.

ولعب المعلم الموسم الماضي 686 دقيقة بواقع 8 مباريات كاملة (تقريبا) مرر الكرة فيهم الكرة 372 مرة منهم 312 بشكل صحيح بنسبة 84% ومرر الكرة بشك طولي 59 مرة منهم 34 تمريرة صحيحة واستقبل اللاعب الكرة 438 مرة منهم 429 بشكل صحيح بنسبة 98% وقام بـ 14 مراوغة 11 منهم بشكل صحيح بنسبة تقترب من 80% بالإضافة لتسجيله هدفين من 6 محاولات صحيحة وصناعته لهدفين و القيام بـ 14 تمريرات أدت إلى فرص للأهلي .