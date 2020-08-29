نائب رئيس الزمالك عن التجديد لساسي وأوباما: الأولوية لأفريقيا حالياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

قال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك أن التفكير حالياً في دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب، وسيتم حسم ملف التجديد لبعض اللاعبين بعد ذلك.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق تمديد عقد محمود علاء ومحمد عبدالغني ثنائي قلب الدفاع حتى 2024.

وقال أحمد جلال إبراهيم في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" "ساسي ملتزم مع الزمالك وإن شاء الله سيتم التجديد له، وأيضا أوباما لن تحدث أزمة في هذا الملف".

وواصل "الأولولية حالياً لدوري أبطال أفريقيا، لا نريد تشتيت أنفسنا بأي أمور أخرى".

واستمر "إن شاء الله الفريق ينجح في الفوز باللقب الأفريقي، تلك هي البطولة الأهم بالنسبة لنا، الدوري شبه محسوم، يجب أن نتعلم من درس المقاولون العرب، كان هناك ثقة كبيرة بعد الفوز على النادي الأهلي".

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وأضاف "إن شاء الله سوف يتم تسهيل كافة الأمور للفريق قبل مواجهتي الرجاء من أجل حسم التأهل للنهائي، أثق في قدرتنا على التتويج باللقب".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ونظيره الرجاء المغربي يوم 25 سبتمبر في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ثم 2 أكتوبر لمباراة الإياب في مصر.

وتابع "كنت أشعر بأن الفريق سوف يخسر من المقاولون، كان هناك ثقة وفرحة بعد الفوز الكبير على الأهلي، منذ فترة طويلة أعتقد لم نسجل هدفاً في الأهلي ونحن نلعب بـ10 لاعبين".

وخسر الزمالك 2-1 من المقاولون العرب في الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز.

واختتم "لقد قمنا بمد أيدينا للأهلي بنية صافية أرسلنا لهم دعوة لحضور الإحتفالية، لم أتوقع الرفض، علاقتنا قوية، وإن شاء الله القادم أفضل".

وكان النادي الأهلي قد أصدر بياناً رسمياً في وقت سابق كشف فيه عن أسباب رفض دعوة مجلس إدارة نادي الزمالك لحضور حفل افتتاح عدد من المنشآت داخل مقر نادي الزمالك.