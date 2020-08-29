"مفتوحة على نايل سات".. تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بعد خمسة أسابيع فقط من انتهاء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يصطدم ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي بأرسنال بطل الكأس في مباراة الدرع الخيرية التي تقام الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن في غياب الجماهير بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وتبدو جميع الأوراق الرابحة لليفربول جاهزة تماما وعلى رأسهم محمد صلاح نجم الفريق في المقابل، تعززت صفوف آرسنال بعودة الدولي المصري محمد النني بعد انتهاء إعارته مع بيشتكاش التركي .

وتنقل المباراة عبر الدرع الخيرية عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق علي محمد علي، ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

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القمر: نايل سات

تردد: 11766 أفقي.

معدل الترميز: 27500.