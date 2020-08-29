أمير مرتضى: فوجئنا باسبدال مسحات كورونا بتحليل الدم

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة لنادي الزمالك، أن النادي الأبيض قد التزم بالبروتوكول الخاص بمسحة كورونا ولكن فوجىء بتغيير ذلك والاعتمادعلى تحاليل الدم.
حالات بالجملة إيجابية وهي غير دقيقة بالمرة".
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"هذه التحاليل تُخرج
وأنهى تصريحاته:" الجميع مستاء وغاضب من تحول المسحات إلى تحاليل ونحن وافقنا على العودة بعد الحصول على الضمانات الطبية، والآن فوجئنا من الأساس بتغيير شركة التحاليل".
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