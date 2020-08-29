أمير مرتضى: فوجئنا باسبدال مسحات كورونا بتحليل الدم

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة لنادي الزمالك، أن ‏النادي الأبيض قد التزم بالبروتوكول الخاص بمسحة كورونا ولكن ‏فوجىء بتغيير ذلك والاعتماد

على تحاليل الدم.‏



وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:"هذه التحاليل تُخرج

حالات بالجملة إيجابية وهي غير ‏دقيقة بالمرة".‏



وأنهى تصريحاته:" الجميع مستاء وغاضب من تحول المسحات إلى ‏تحاليل ونحن وافقنا على العودة بعد الحصول على الضمانات الطبية، ‏والآن فوجئنا من الأساس بتغيير شركة التحاليل".‏