لاعب إنتر ميلان يعلن رحيله عن الفريق بعد انتهاءعقده

أعلن بورخا فاليرو لاعب إنتر ميلان الإيطالي، صباح اليوم السبت، رحيله عن الفريق، وذلك بعد انتهاء عقده.

وقال فاليرو في تصريحات له صباح اليوم معلنا رحيله عن إنتر ميلان قائلا: "كان

من الفخر أن ألعب في الإنتر.. شكرا على كل شيء".

يذكر أن فاليرو صاحب الـ (35 عاما) خاض 25 مباراة الموسم المنصرم وسجل 3

أهداف فقط، ورغم إشادة كونتي به إلا أنه لم يحصل على عرض لتجديد تعاقده في جوسيبي مياتزا.

وخاض فاليرو 100 مباراة بقميص النيراتزوري وسجل 5 أهداف، ويرتبط حاليا بالعودة لـ فيورنتينا الذي ارتدى قميصه لـ 5 مواسم أو الانتقال لـ جنوى.