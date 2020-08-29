إستقالة "عبد الظاهر السقا"من المصرى

أثارت الإستقالة التى تقدم بها عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالنادى المصرى ردود فعل واسعة لدى الشارع الكروى البورسعيدى وترددت أقاويل عديدة عن أسباب الإستقالة رغم أن "السقا" لم يعلن الأسباب الرئيسية للإستقالة.

وجاء نصها " أود أن أشكركم على الفرصة والفترة العظيمة التي قد تشرفت بالعمل فيها مديرا رياضيا للفريق الأول للنادي المصري العظيم وجماهيره الوفية المحترمة ، وأعلم أن الظروف الحالية التي يمر بها الفريق هي ظروف إستثنائية ومجحفة علي الجميع نظراً لجائحة كورونا والتي أثرت بالسلب علي الناحية الفنية والطبية للاعبين وأيضا الظروف

المادية لنادينا الحبيب ، ويعلم الله مدي حبي وإخلاصي في العمل للنادي المصري وجمهوره العظيم وأيضاً حرصي علي العمل بكل طموح وجدية لإعلاء المكانة الطبيعية لنادينا الحبيب .. لذلك رغم حبي وإخلاصي أتقدم لسيادتكم بالإستقالة لظروف شخصية ، وأتوجه بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة المحترم علي ثقتهم وتعاملاتهم المتسمة بالرقي والنجاح كذلك الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق العشري واللاعبين والعاملين التي تربطني بهم علاقة أخوة في فترة وجيزة جدا ، وأخيرا أتمني لسيادتكم كل التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة وإعلاء شأن النادي المصري بما يتوافق مع طموح جماهيره الوفية ومجلس إدارته والقيادات المحترمة الداعمة دائما وأبدا التي يترأسها سيادة اللواء المحافظ الجليل عادل الغضبان والذي لا يبخل بأي شيء في سبيل ثبات وتطور هذا الكيان العظيم ورسم البسمة والنجاح لجماهير محافظة بورسعيد العظيمة المساندة للكيان في شتي الظروف " .



وترددت أنباء قوية عن وجود مشادات بين السقا وأحد أعضاء مجلس الإدارة وطارق العشرى بسبب مداخلة المدير الفنى مع أحد البرامج الرياضية وعدم إخطار "العشرى" بنتائج فحوصات اللاعبين وظهور حالات جديدة بين صفوف الفريق قبل ساعات من مواجهة النادى الأهلى ، وتوقع الشارع الكروى لتتابع الإستقالات داخل جدران النادى المصرى .