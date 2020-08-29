تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول بكأس الدرع الخيرية

يستعد فريق آرسنال لمواجهة نظيره ليفربول مساء اليوم السبت، في الخامسة والنصف، على ملعب "ويمبلي"، بكأس الدرع الخيرية.

توج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على تشيلسي، فيما توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد موسم رائع.

يأمل أرسنال بالفوز من أجل تحقيق بطولة جديدة، تحت قيادة

الإسباني الشاب، مايكل أرتيتا، فيما يسعى محمد صلاح ورفاقه بـالريدز لبداية موسمه الجديد، بتتويج لقب جديد غائب عن الفريق منذ فترة طويلة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

يدرس ارتيتا تشكيل الجانرز أمام ليفربول ومن المتوقع أن

يدفع بـ:

في حراسة المرمى: بيرند لينو

Advertisements

في الدفاع: ويليام ساليبا، دافيد لويز، كيران ترييرنيه

في خط الوسط: سيدريك سواريس، جرانيت شاكا، لوكاس توريرا، ميتلاند نيلز

في الهجوم: ريس نيلسون، إدوارد نيكاتاه، بيير إيميريك أوباميانج

موعد مباراة ليفربول وأرسنال بكأس الدرع الخيرية:

تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.