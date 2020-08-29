مواعيد مباريات اليوم بالدوري السعودي للمحترفين

تقام اليوم السبت أربع مواجهات في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. يلتقى العدالة بفريق الرائد علي ملعب الامير عبدالله بن جلوي الرياضية في تمام الساعة ٥:٤٠ بتوقيت مصر، ٦:٤٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٧:٤٠ بتوقيت أبو ظبي. بينما يحل فريق ضمك ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق أبها علي ملعب الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية والمقرر Advertisements لها فى تمام الساعة ٦:٠٠ بتوقيت مصر، ٧:٠٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٨:٠٠ بتوقيت أبو ظبي. لها فى تمام الساعة ٦:٠٠ بتوقيت مصر، ٧:٠٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٨:٠٠ بتوقيت أبو ظبي. يتبعها مباراة الهلال والحزم في تمام الساعة ٧:٤٠ بتوقيت مصر، ٨:٤٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:٤٠ بتوقيت أبو ظبي على استاد جامعة الملك سعود . وتختتم منافسات الجولة ال ٢٨ بمواجهة النصر بطل النسخة الماضية أمام فريق الفيحاء والمقرر إقامته علي استاد الامير فيصل بن فهد وذلك في تمام الساعة ٧:٤٠ بتوقيت مصر، ٨:٤٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:٤٠ بتوقيت آبو ظبي. فريق الفيحاء والمقرر إقامته علي استاد الامير فيصل بن فهد وذلك في تمام الساعة ٧:٤٠ بتوقيت مصر، ٨:٤٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:٤٠ بتوقيت آبو ظبي. يتصدر ناي الهلال جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٦٣ نقطة، بفارق ٦ نقاط عن الوصيف نادي النصر صاحب المركز الثانى برصيد ٥٧ نقطة. و يأتى فى المركز الثالث فريق اهلي جدة برصيد ٤٦ نقطة، يليه نادى الوحدة برصيد ٤٦ نقطة ، ويأتي في المركز الخامس نادي الفيصلي برصيد ٤٢ نقطة.

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