آشادة دولية واسعة بأعمال الملتقي الوطني الاول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري

نال الملتقي الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري آشادة واسعة من جانب أعضاء الرئاسة الأقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ، الذين عددوا فوائده من تحفيز اللاعبون بالأولمبياد الخاص المصري للتعبير عن ارائهم المختلفة وايضا تفعيل الدمج المجتمعي لهم بآتاحة الفرصة لهم للمشاركة في ملتقي يجمعهم جميعا معا.

وحازت علي مداخلة الدكتور خالد حبيب استشاري التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية علي نصيب الأسد من الاشادة لما تركته من أثر كبير في كل نفوس لاعبو الاولمبياد

الخاص المصري واسرهم ، وأيضا نالت محاضرة الدكتور أحمد الشريف رئيس مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية آشادة كبيرة لما حققته من وضع اللاعبون علي طريق القيادة.

من جانبه عبر الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن سعادته بتلك الاشادة الكبيرة ، مشيرا أن البرنامج المصري من أقوي برامج المنطقة في تفعيل فكرة الدمج المجتمعي للاعبي الأولمبياد الخاص المصري من خلال الرياضة والمبادرات

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الاخري.

وقال محمود أن هذا الملتقي هو نقطة انطلاقة نحو مجتمع مدمج من خلال تفعيل مبادرة القيادة المدمجة التي تعمل علي تحفيز وتوفير المناخ المناسب لكل الاعبين من اجل تشجيعهم علي اتخاذ القرارات بأنفسهم واستغلال طاقاتهم كآحد الافراد في المجتمع.

واكد الوزير أنه تقرر اقامة هذا الملتقي سنويا من أجل مناقشة كافة الموضوعات التي تتعلق باللاعبين وحركة الأولمبياد الخاص داخل مصر.

يذكر أن الملتقي الوطني للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري هو الأول من نوعه، والذي أقيم عبر منصة زووم الافتراضية خلال الفترة من ٢٦ حتي ٢٨ من أغسطس الجاري وشارك فيه أكثر من ٧٠ لاعب ولاعبة من الأولمبياد الخاص المصري.