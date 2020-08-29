محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال بكأس الدرع الخيرية

يواجه ليفربول بطل الدوري الإنجليزي نظيرة أرسنال بطل كأس الاتحاد ، اليوم السبت فى كأس الدرع الخيرية بعد فترة قصيرة من إنتهاء منافسات بطولة االبريميرليج. حثّ جوردان هندرسون قائد ليفربول زملاءه على اظهار تعطشهم للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يواجهون أرسنال في مباراة اليوم. بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يواجهون أرسنال في مباراة اليوم. ويدرك يورجن كلوب جيداً أن الفوز علي أرسنال لن يكون سهلاً، خصوصاً بعد فوز الجانرز علي ليفربول بهدفين مقابل هدف على ملعب الإمارات مع نهاية الموسم الماضي. ليفربول بهدفين مقابل هدف على ملعب الإمارات مع نهاية الموسم الماضي. تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة آرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية Advertisements حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: ويليامز – جوميز – فان دايك – روبيرتسون. خط الوسط: فابينيو – فينالدوم – جونز. خط الهجوم: صلاح – ماني – بريوستر

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