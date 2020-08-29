شاهد .. اتحاد الكرة يضع علم مصر داخل مقر الجبلاية

وضع مسؤولو اتحاد الكرة، علم مصر داخل مبنى الجبلاية، للتأكيد على دعم اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني لقرارات الدولة. الدولة. وكان اتحاد الكرة رفض تأجيل مباراة الأهلي والمصري المقرر لها اليوم الدوري بعد ظهور ٥ حالات مصابة بفيروس ظهور ٥ حالات مصابة بفيروس كورونا في فريق المصري البورسعيدي. والجدير بالذكر أن المباراة ستقام في الثامنة والنصف مساء اليوم على ملعب برج العرب ضمن الجولة ٢٣ للدوري.

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