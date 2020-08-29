يحل طلائع الجيش ضيفاً على نظيره الإنتاج الحربى، في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد السلام والأهلى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
تعادل الطلائع مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة، فيما خسر الإنتاج من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة .
وأكد عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش، على تقديم أداء جيد أمام الإنتاج للإستمرار على مواصلة النتائج الإيجابية، ووضع الفريق في المراكز المتقدمة تليق باسم المؤسسة العسكرية، وفي المقابل
ومن المتوقع أن يبدأ طلائع الجيش بالتشكيل التالي: " محمد بسام وأحمد سامى وعلى الفيل وعاصم صلاح وأبو المجد بوشا وعمرو السيسى ومهند لاشين ومحمد أشرف روقة وكريم طارق وأحمد سمير وناصر منسى".
ويدخل الإنتاج الحربي بالتشكيل المتوقع المكون من :"عامر عامر –أحمد شديدقناوى – محمود البدري – أحمد صابر – علاء سلامة- أحمد مجدي – محمود عادل – محمد عادل – موسى دياوارا - محمد فييرا – باسم مرسي".
ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 4 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، فيما يأتي الإنتاج الحربى في المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر .
كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش ضيفاً على الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.