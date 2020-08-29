طلائع الجيش ضيفاً على الإنتاج الحربي

يحل طلائع الجيش ضيفاً على نظيره الإنتاج الحربى، في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد السلام والأهلى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تعادل الطلائع مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة، فيما خسر الإنتاج من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة .

وأكد عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش، على تقديم أداء جيد أمام الإنتاج للإستمرار على مواصلة النتائج الإيجابية، ووضع الفريق في المراكز المتقدمة تليق باسم المؤسسة العسكرية، وفي المقابل

Advertisements

شدد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى، علي لاعبيه بتلافى الأخطاء الدفاعية التي تكلف الفريق أهداف ساذجة ومحاولة إستغلال أنصاف الفرص .

ومن المتوقع أن يبدأ طلائع الجيش بالتشكيل التالي: " محمد بسام وأحمد سامى وعلى الفيل وعاصم صلاح وأبو المجد بوشا وعمرو السيسى ومهند لاشين ومحمد أشرف روقة وكريم طارق وأحمد سمير وناصر منسى".

ويدخل الإنتاج الحربي بالتشكيل المتوقع المكون من :"عامر عامر –أحمد شديد

قناوى – محمود البدري – أحمد صابر – علاء سلامة- أحمد مجدي – محمود عادل – محمد عادل – موسى دياوارا - محمد فييرا – باسم مرسي".

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 4 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، فيما يأتي الإنتاج الحربى في المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر .