تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرى

ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره المصري البورسعيدى مساء اليوم السبت، في المباراة التى ستلعب علي استاد الجيش ببرج العرب. ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من:- يضم كلاً من:- حراسة المرمى: محمد الشناوي . خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول. Advertisements خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا. السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا. خط الهجوم: أليو بادجي . ويدخل الأهلي المبارة محتلا صدارة الدورى المصرى برصيد 59 نقطة، باحثا عن تعزيز نقاطه، بينما يحتل المصرى المركز الرابع عشر في ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة .

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